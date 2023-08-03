Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Su altında dalgıçların inemediği bölümlerdeki kazılar robotlarla yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:36
        Su altında dalgıçların inemediği bölümlerdeki kazılar robotlarla yapılıyor

        ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da Kumluca Tunç Çağı Batığı ekibi, hava soluyarak en fazla 60 metreye kadar inebildikleri su altında yeni kullanmaya başladıkları robotlarla 500 metre derinliğe kadar ulaşarak daha fazla batığı bilime kazandırıyor.

        Kumluca Tunç Çağı Batığı Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi, Antalya'nın Kumluca ilçesi derinliklerinde su altında arkeolojik kazı çalışmalarını sürdürüyor.

        Antalya'nın kıyılarında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2001'den beri su altı kazı çalışması yapan ekip, 13 yıl önce batık olup olmadığını tespit etmek için su altı robotundan yararlandı. Tespit çalışmalarının ardından gerekli izinleri alarak kazılarına devam eden ekip, 335 arkeolojik nitelikte gemi batığının belgelendirilmesini yaptı.

        Hava soluyarak en fazla 60 metreye kadar inebilen ekip, daha derinlerdeki batıkların tespitinde ve eserlerin çıkarılmasında, üç boyutlu görüntüleme ve kazı yaparak eser çıkarma özelliklerine sahip robotları kullanmaya başladı.

        Geminin sonar cihazları sayesinde denizin tabanından üç boyutlu görüntü alan kazı ekibi, dalarak inemedikleri derinliklerdeki çalışmaları robotlarla yürütüyor.

        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, dünyanın en eski batıklarının Antalya'nın kıyı şeridinde yer aldığını, 2018'de buldukları Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nın şu an dünyanın en eski ticaret gemisi niteliğinde olduğunu söyledi.

        Bu gemi batığının kazısını yürüttüklerinin anlatan Öniz, batıktaki kazı çalışmalarının bu ayın sonuna kadar süreceğini ifade etti. Bu kazının 50-55 metre derinliklerde yürütüldüğünü vurgulayan Öniz, "Bu bağlamda dalgıçlar için de çeşitli riskler oluşturmakta. Bu nedenle gemimizde 5 kişilik basınç odamız var. Bu basınç odası sayesinde dalış kazası anında basınç odasıyla hayat kurtarabiliyoruz." dedi.

        - "Robotlarla riski sıfıra indirmek mümkün"

        Su altı arkeolojisinde insanın hava soluyarak dalabileceği derinliklerin 60 metreyle sınırlı olduğuna dikkati çeken Öniz, "Kumluca'daki batığımız 55 metrede. Belki biraz daha aşağı doğru devam ediyor, biz oralara hava soluyarak inemiyoruz. Su altı arkeologları da genel olarak en emniyetli dalış metodunu tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.

        Öniz, farklı gazlar soluyarak yapılan dalışların riskleri olduğunu ifade ederek, kazılarda kullandıkları robotlar sayesinde bu riski sıfıra indirmenin artık mümkün olduğunu aktardı.

        Araştırma gemisinde 500 metreden üç boyutlu görüntü alabilen sonar cihazlar bulunduğunu dile getiren Öniz, şöyle konuştu:

        "Örneğin 200 metre derinlikte bir batık bulduk. Sonar cihazlarımızla 3 boyutlu deniz tabanından görüntü alabiliyoruz. Aldığımız bu görüntülerde batık olduğunu düşündüklerimizin üzerine robotlarımızı yolluyoruz. Bunların içinde su altında kazı yapabilecek robotlar var. Örneğin sonarlar bize 400 metrede batık gösterdi, bu batığı robotlarla belgeleriz. Batık üzerinde kazı yapmak istersek artık bu kazıyı yapabilecek teknolojiye sahibiz. Türkiye, dünyada bunu yapabilen iki, üç ülke arasında. Türkiye'de su altı arkeoloji kazılarında ilk defa robotlar kullanılarak kazı yapılıyor. Robotlar kazıda büyük bir adım."

        - "Artık 500 metrede kazı yapabiliyoruz"

        Öniz, belgelendirdikleri 335 batığın ortalama 10, 20, 30 metre, çok azının ise 40-50 metre derinliklerde olduğunu hatırlattı.

        Gemideki teknolojiyle artık 500 metrede kazı yapabildiklerini anlatan Öniz, "Belki bir, iki yıl sonra bin, 2-3 bin metreye inebilen robotlar imal edilebilecek. Gemimizde 4 robotumuz var. Çok ileri sonarlarla deniz tabanından elde edilen üç boyutlu görüntülerle batığı belgeleyip, derin sularda o batıklara robotları yollayarak belgelemeyi ve gerekirse örnek almayı hatta kazı yapmayı mümkün hale getirdik." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

        Benzer Haberler

        Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor
        Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor
        Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri
        Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri
        Kaş'ta deniz dibindeki atık istasyonları temizlendi
        Kaş'ta deniz dibindeki atık istasyonları temizlendi
        Meclisteki gerginlik, başkanın makam odasında yumruklu kavgaya dönüştü
        Meclisteki gerginlik, başkanın makam odasında yumruklu kavgaya dönüştü
        Prof. Dr. Usta: Havuzları dezenfekte ederken zehirliyoruz
        Prof. Dr. Usta: Havuzları dezenfekte ederken zehirliyoruz
        Falezlerden denize inmek isterken düşen Rus turist 1,5 saatte kurtarıldı
        Falezlerden denize inmek isterken düşen Rus turist 1,5 saatte kurtarıldı