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        Vali Yazıcı'dan bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek çağrısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:51
        Vali Yazıcı'dan bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek çağrısı

        ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte bağımlılıkla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, bu noktada toplumun tüm paydaşlarından destek beklediklerini belirtti.

        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılan Vali Yazıcı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda son derece hassas olduğunu söyledi.

        Kentte yürütülen çalışmaları titizlikle takip ettiğini aktaran Yazıcı, "Kimsenin çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemesine izin vermem. En büyük amacımız tek bir bağımlının bile kalmaması. Bu kapsamda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

        Yazıcı, bağımlılıkla mücadele noktasında toplumun tüm paydaşlarına büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

        Bu noktada esnaflara da çağrıda bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Gençlerimize esnafımız aracılığıyla ulaşabilir, bu illete bulaşmalarını engelleyebiliriz ya da bulaşan gençlerimizi de kurtarmak için çalışmalar yürütebiliriz. Esnafımız toplumumuzun tüm kesimleriyle iletişim halinde. Şehirde ne olup bittiğini en iyi esnaflarımız görüyor. Bağımlılıkla mücadelede toplumla bu kadar iç içe olan esnafımızdan destek istiyoruz. Hep birlikte el birliğiyle bu bağımlılık illetinin her türlüsünü toplumumuzdan temizleyelim."

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