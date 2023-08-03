Antalya'da etkili olan nem bunaltıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur" nedeniyle sıcağın yanı sıra etkili olan yüksek nem bunaltıyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranını ise yüzde 72'e ulaştı.

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Konyaaltı ilçesinin karşısında yer alan Beydağları nem nedeniyle görülemez duruma geldi.

Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Öte yandan bazı tatilciler de parklardaki palmiye ağaçlarının altındaki gölge alanlarda dinlendi.