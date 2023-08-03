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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:55
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yeniköy Mahallesi Asaz mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozerle müdahale edildi.

        Yangının yakın bölgede bulunan orman, tarım arazileri ve yayla evlerine sıçramaması için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüldü.

        Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 2,5 hektar makilik alan zarar gördü.

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