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        Alanya'da araç tamponunda seyahat cep telefonu kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:06
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        Alanya'da araç tamponunda seyahat cep telefonu kamerasında
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın arka tamponunda bir kişinin seyahat etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kızlarpınarı Mahallesi'nde hafif ticari aracın arka tampon kısmında bir kişinin seyahat ettiği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, sürücünün tehlikeye aldırış etmeden seyahat etmesi yer aldı.

        Polis ekiplerinin araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

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