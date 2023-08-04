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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:00
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kaçak ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        İş yeri ve evde yapılan aramalarda, 380 paket sigara, 2 milyon 600 bin makaron, 210 elektronik sigara kartuşu, 40 puro, 150 şişe sahte içki, 8 bin 810 litre sahte alkol, 245 boş içki şişesi, 1 hava kurutma makinesi, 2 şişe gıda boyası, 276 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 13 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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