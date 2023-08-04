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        Antalya'daki 5 bin 300 havuzun hijyen denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:07
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        Antalya'daki 5 bin 300 havuzun hijyen denetimi yapıldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da bulunan 5 bin 300 yüzme havuzunun, Sağlık Bakanlığınca hijyen denetiminden geçirildiği bildirildi.

        Antalya'da yüzme suyu kalitesi izleme çalışmaları ve havuz hijyeni denetimleri hassasiyetle yürütülüyor. Bu bağlamda havuzlardan alınan numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılırken, tüm bu aşamalar bakanlık tarafından da takip ediliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Aksu ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yaptıkları denetimde, açık yüzme havuzundan numune aldılar.

        Şube Müdürü Hamit Duyan, gazetecilere, yüzme havuzlarında Avrupa Birliği standartlarını yakalayabilmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, vatandaşların hijyenik bir şekilde yüzme havuzlarını kullanabilmesi amacıyla her ay düzenli olarak numuneler aldıklarını söyledi.

        Numunelerin laboratuvarlarda analizinin yapıldığını ve sonuçlarının sağlık çevre bilgi sistemine yüklendiğini dile getiren Duyan, sonuçların bakanlık tarafından düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

        - Uygunsuz havuzlar kapatılıyor

        Duyan, bu numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal olmak üzere analizinin yapıldığını da ifade ederek, şunları söyledi:

        "Eğer bir herhangi bir uygunsuzluk olursa burada işletmeye gerekli düzeltici önlemleri alabilmesi için süre tanıyoruz. Bu düzeltici önlemler alınırken personelimizde başında duruyor. Düzeltici önlemler alındıktan sonra vatandaşımızın kullanımına açılıyor. Ama herhangi mikrobiyolojik uygunsuzluk çıktığında direkt havuzu kapatma yoluna gidiyoruz. Yüzme havuzlarında kullanılan kimyasalların tamamı Sağlık Bakanlığından izinlendirilmek zorunda. Dünya standardı tarafından kabul görmüş dezenfeksiyon yöntemlerini kullanıyoruz. Kesinlikle insan sağlığına zarar bulunmamaktadır."

        Türkiye'deki yüzme havuzlarının yüzde 40’nın Antalya'da olduğunu dile getiren Duyan, il genelinde 5 bin 300 havuzun sisteme kayıtlı olduğunu kaydetti.

        Duyan, her ay düzenli bir şekilde denetimleri sürdürdüklerini vurgulayarak "Bu havuzlardan alınan numune sayısıyla doğal olarak Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bunun sebebi de Antalya'da sezonun çok uzun süre olması ve Akdeniz Bölgesi'nde olmamız. Türkiye'nin ortalama yüzde 60 numunesi Antalya'dan alınmaktadır." diye konuştu.

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