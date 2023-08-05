Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da deniz ve kıyılardaki kirliliğe karşı farkındalık oluşturuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da deniz ve kıyılardaki kirliliğe karşı farkındalık oluşturuluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor.

        Serik ilçesi Boğazkent mahallesi halk plajında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Serik belediyesi işbirliğiyle düzenlenen projenin Serik ilçesindeki ayağına, yurt içinden ve yurt dışından 30 gönüllü genç katıldı.

        Kıyı ve denizlerdeki plastik kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı projede, gençlerin katılımıyla anket çalışması, sergi, yarışma, boyama gibi farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Projeye ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneği proje Koordinatörü Deniz Candaş, amaçlarının plastik kirliliğine karşı bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        Çöplerin büyük çoğunluğunu plastiklerin oluşturduğunu belirten Candaş, "Bunların içerisinde en fazla göze çarpan sigara izmaritleri. Plajda dün yaptığımız bir günlük çalışmamızda yaklaşık 28 litre sigara izmariti topladık. Bu günde toplamaya devam ediyoruz. Burası mavi bayraklı bir plaj. Her gün sorumluları tarafından temizlenen bir plaj." dedi.

        Candaş, proje kapsamında 30 gönüllü gence 2 gün çevre bilinci çevre eğitimi, mavi bayrak, Avrupa Ajansı deniz çöpleri izleme programı hakkında eğitimler verdiklerini vurguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile

        Benzer Haberler

        Antalyaspor´un kırmızı forması sokak hayvanlarına adandı
        Antalyaspor´un kırmızı forması sokak hayvanlarına adandı
        Antalyaspor, kırmızı formasını sokak hayvanlarına adadı
        Antalyaspor, kırmızı formasını sokak hayvanlarına adadı
        Antalyaspor, Haji Wright'ın Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu
        Antalyaspor, Haji Wright'ın Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu
        Antalyaspor´da Haji Wright Coventry City´e transfer oldu
        Antalyaspor´da Haji Wright Coventry City´e transfer oldu
        Araç alım ve satımında dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik emniyetten uya...
        Araç alım ve satımında dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik emniyetten uya...
        Antalya'daki 5 bin 300 havuzun hijyen denetimi yapıldı
        Antalya'daki 5 bin 300 havuzun hijyen denetimi yapıldı