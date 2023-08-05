Antalya'da deniz ve kıyılardaki kirliliğe karşı farkındalık oluşturuluyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor.

Serik ilçesi Boğazkent mahallesi halk plajında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Serik belediyesi işbirliğiyle düzenlenen projenin Serik ilçesindeki ayağına, yurt içinden ve yurt dışından 30 gönüllü genç katıldı.

Kıyı ve denizlerdeki plastik kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı projede, gençlerin katılımıyla anket çalışması, sergi, yarışma, boyama gibi farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Projeye ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneği proje Koordinatörü Deniz Candaş, amaçlarının plastik kirliliğine karşı bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Çöplerin büyük çoğunluğunu plastiklerin oluşturduğunu belirten Candaş, "Bunların içerisinde en fazla göze çarpan sigara izmaritleri. Plajda dün yaptığımız bir günlük çalışmamızda yaklaşık 28 litre sigara izmariti topladık. Bu günde toplamaya devam ediyoruz. Burası mavi bayraklı bir plaj. Her gün sorumluları tarafından temizlenen bir plaj." dedi.

Candaş, proje kapsamında 30 gönüllü gence 2 gün çevre bilinci çevre eğitimi, mavi bayrak, Avrupa Ajansı deniz çöpleri izleme programı hakkında eğitimler verdiklerini vurguladı.