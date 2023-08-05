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        Down sendromlu ve otizmli gençlerin zeybek dansı festivallerde alkış alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:55
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        Down sendromlu ve otizmli gençlerin zeybek dansı festivallerde alkış alıyor
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        ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Engelli ve Engelli Aileleri Derneğince Down sendromlu ve otizmli gençlerden oluşturulan halk oyunları ekibi, katıldıkları festival ve etkinliklerde sahneledikleri zeybek dansıyla büyük alkış alıyor.

        Dernek tarafından 11 yıl önce Down sendromlu ve otizmli gençlerin sosyalleşmesi amacıyla halk oyunları ekibi oluşturuldu.

        Halk oyunları ekibindeki 8'i kız 16 genç, eğitmenlerinden aldığı derslerle zeybek dansını öğrendi.

        Yurt içindeki festival ve etkinliklere katılan halk oyunları ekibinin zeybek dansı ilgi görüyor.

        Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri" etkinliğine katılan gençler danslarıyla büyük beğeni topladı.

        - "İğne ile kuyu kazdılar"

        Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, AA muhabirine, 2009 yılında derneği kurduktan sonra yaptıkları araştırmalarda, halk oyunlarının bu özel çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu öğrendiklerini söyledi.

        Hazırlık çalışmalarının ardından 2012'de 8'i kız 16 çocuktan oluşan halk oyunları ekibini kurduklarını ifade eden Uçar, "Çocuklarımızın belirli alanlarda yetenekleri oluyor ama bunu ortaya çıkarmak sabır istiyor. Bugüne kadar iki özverili hocamız sabrederek bu işe gönül verdi. Fırat Güner ve Gözde Ateş hocalarımız gerçekten iğne ile kuyu kazarak çocuklarımızı bu seviyeye getirdiler." dedi.

        Uçar, bugüne kadar ülkede 2'si uluslararası festival olmak üzere 15'in üzerinde etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, gençlerin geçen sene EXPO 2022 Fuarında da sahne aldıklarını belirtti.

        "Çocuklarımız her geçen gün ilerliyor. Bu konuda bayağı başarılı olduklarına inanıyoruz. Çocuklarımızın öz güvenleri aşırı derecede arttı. Artık kendilerini çok rahat ifade edebiliyorlar. Bandırma'da insanların bakışı değişti." diyen Uçar, davet aldıkları etkinlik dünyanın öbür ucunda da olsa katılmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Halk oyunları ekibinde yer alan otizmli Fıratcan Özer ise arkadaşlarıyla zeybek dansı sunduklarını anlatarak, bu sayede hem öz güven kazandıklarını hem de insanların kendilerine hayranlıkla bakmasını sağladıklarını söyledi.

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