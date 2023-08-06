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        Sıcaktan etkilenen yaban tavşanının imdadına milli parklar görevlileri yetişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:18
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        Sıcaktan etkilenen yaban tavşanının imdadına milli parklar görevlileri yetişti
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcak havanın etkisiyle halsiz kalan yaban tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü görevlisinin elindeki pet şişeden su içti.

        Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur", insanlar kadar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

        Güllük Dağı Termessos Milli Parkı'nda arazi çalışması yapan milli parklar görevlileri, hareketsiz halde bir yaban tavşanını fark etti.

        Görevliler, susuz kaldığı için halsiz olduğunu tespit ettiği tavşana pet şişe ile su içirdi. Pet şişenin kapağından su içen tavşan ardından bölgeden uzaklaştı.

        Tavşana su verilen anlar, cep telefonu kamerasıyla görevliler tarafından kaydetti.

        Görüntüde, görevli "Tarladaki tavşan susuz kalmış. Su ihtiyacını gideriyoruz." sözlerini sarf ediyor.

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