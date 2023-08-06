Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda hem uçak hem de yolcu trafiği bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

        Turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya'da, hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

        Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından havalimanında dünkü uçak ve yolcu sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Havalimanında bu hafta iki rekorun birden kırıldığını ifade eden Yazıcı, iç hatta 127, dış hatta 1063 olmak üzere 1190 uçağın iniş ve kalkış yaptığını bildirdi.

        Yolcu sayısında da günlük en fazla rakama ulaşıldığını aktaran Yazıcı, iç hatta 20 bin 795, dış hatta da 194 bin 124 olmak üzere 214 bin 919 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        İstanbullular sahile koştu!
        İstanbullular sahile koştu!
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası 
        Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası 
        Antalya'ya gelen ABD'li şarkıcı LP'den 'Love you Turkey' paylaşımı
        Antalya'ya gelen ABD'li şarkıcı LP'den 'Love you Turkey' paylaşımı
        Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı
        Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı
        Antalya nem bulutları altında
        Antalya nem bulutları altında
        Sıcaktan etkilenen yaban tavşanının imdadına milli parklar görevlileri yeti...
        Sıcaktan etkilenen yaban tavşanının imdadına milli parklar görevlileri yeti...
        Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü