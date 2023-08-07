Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da Düden Çayı'na düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Düden Çayı'na düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'da yürüyüş esnasında Düden Çayı'na düşen 23 yaşındaki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde Düden Çayı kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek suya düşen Esengül Yenenç, bir süre akıntıya kapılarak sürüklendi. Kenardaki bir ağacın dalına tutunup, yardım çağrısında bulunan Yenenç'in sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ip ve can simidi kullanarak Yenenç'i kurtardı.

        Tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayı görenlerden Nurettin Özsevinç, gazetecilere, yardım isteyen bir kadının sesini duyduğunu söyledi. Çayın kenarına geldiğinde bir kadının suya düştüğünü fark ettiğini anlatan Özsevinç, "Az kalsın suya kapılıyordu. Dala sıkı sıkı tutunmasını ve bırakmamasını söyledik. Sonra itfaiye ve polise haber verdik." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Benzer Haberler

        Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı LP: Türk müziği ve kültürüne ilgim h...
        Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı LP: Türk müziği ve kültürüne ilgim h...
        Düştüğü su kanalında, ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı
        Düştüğü su kanalında, ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı
        Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar, Adrasan'da moral depoladı
        Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar, Adrasan'da moral depoladı
        Antalyaspor'dan çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için mavi forma
        Antalyaspor'dan çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için mavi forma
        Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı
        Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı
        Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası 
        Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası 