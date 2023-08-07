Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Hint keneviri ektiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Bucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, 147 kök kenevir bitkisi ve 21 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, 50 metre sulama hortumuna el konuldu.
Gözaltına alınan A.Ü. (27), T.T.K. (28) ve Ü.E'nin (31) jandarmadaki işlemleri sürüyor.