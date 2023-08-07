Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Göllü Yaylası'nda "Keşkek Şenliği" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göllü Yaylası'nda "Keşkek Şenliği" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) – Kumluca ilçesindeki Göllü Yaylası'nda "Keşkek Şenliği" düzenlendi.

        Göllü Yaylası Dayanışma Derneği ve Kumluca Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen şenlikte vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı. Şenlikte, yöresel sanatçılar sahne aldı.

        Şenlikte, sandalye kapma, halat çekme yarışmaları yapıldı, semah gösterisi gerçekleştirildi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaylalarda eski kültürleri yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

        Şenliğe Köleoğlu'nun yanı sıra Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Hasibe Akpınar, Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Döşemealtı Şubesi Başkan Yardımcısı Aziz Dogar, Antalya Tahtacıları Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özgür Çamlıdağ, Göllü Yaylası Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Üstboğa da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Halk otobüsü şoförü, klima tartışmasında 'Psikolojim bozuldu' diyerek araçt...
        Halk otobüsü şoförü, klima tartışmasında 'Psikolojim bozuldu' diyerek araçt...
        Antalya'da yangınlara karşı ormanlardaki denetimler artırıldı
        Antalya'da yangınlara karşı ormanlardaki denetimler artırıldı
        Antalya'da Düden Çayı'na düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Antalya'da Düden Çayı'na düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı LP: Türk müziği ve kültürüne ilgim h...
        Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı LP: Türk müziği ve kültürüne ilgim h...
        Düştüğü su kanalında, ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı
        Düştüğü su kanalında, ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı