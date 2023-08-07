Göllü Yaylası'nda "Keşkek Şenliği" yapıldı

ANTALYA (AA) – Kumluca ilçesindeki Göllü Yaylası'nda "Keşkek Şenliği" düzenlendi.
Göllü Yaylası Dayanışma Derneği ve Kumluca Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen şenlikte vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı. Şenlikte, yöresel sanatçılar sahne aldı.
Şenlikte, sandalye kapma, halat çekme yarışmaları yapıldı, semah gösterisi gerçekleştirildi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaylalarda eski kültürleri yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak istediklerini söyledi.
Şenliğe Köleoğlu'nun yanı sıra Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Hasibe Akpınar, Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı Döşemealtı Şubesi Başkan Yardımcısı Aziz Dogar, Antalya Tahtacıları Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özgür Çamlıdağ, Göllü Yaylası Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Üstboğa da katıldı.