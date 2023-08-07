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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Barak Kilimi dokuyan kadınları ziyaret etti

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde Barak Kilimi dokuyan kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:57
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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Barak Kilimi dokuyan kadınları ziyaret etti
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        ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde Barak Kilimi dokuyan kadınlarla bir araya geldi.

        Barak Mahallesini ziyaret eden Uslu, "Barak Kilimi Dokuma Projesi" ile kilim dokumaya başlayan vatandaşlarla sohbet etti.

        Dokuma tezgahlarını inceleyen Uslu, kök boyayla iplik boyadı, kilim yapımı hakkında bilgi aldı.

        Uslu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kültürel değerlere sahip çıktıklarını belirtti.

        Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Sahil Barak Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen projeye destek verdiklerini belirten Uslu, projenin Barak Kilimlerini ve renklerini yeniden canlandıracağını ifade etti.

        Uslu, projeye destek veren Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a, proje ekibine, muhtarlara ve kadın kooperatiflerine teşekkür etti.

        Ulutaş ise projeyle bir kültür hazinesinin yeniden hayat bulacağını, büyüyerek devam edecek çalışmaların ilçeye ve vatandaşlara katkı sağlayacağını kaydetti.

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