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        Antalya'da sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:02
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        Antalya'da sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 1 kişi tutuklandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya da yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İskele Caddesi'nde 2 kişinin sokak ortasında hayasızca hareketlerde bulundukları görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Araştırma kapsamında görüntülerin 1,5 ay önce çekildiğinin tespit edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edilmiş ve emniyet ekiplerimizce yakalanmışlardır. Şüphelilerden E.E. tutuklanmış, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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