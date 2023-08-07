Konyaaltı Sahili'nde gürültü ve çevre kirliliğine karşı iş birliği çağrısı Konyaaltı Sahili'ndeki kafe ve plaj işletmelerini kiraya veren şirket, kıyı şeridinde gürültü ve çevre kirliliği yaşandığı iddiaları üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iş birliği önerisinde bulundu.

ANTALYA (AA) - Konyaaltı Sahili'ndeki kafe ve plaj işletmelerini kiraya veren şirket, kıyı şeridinde gürültü ve çevre kirliliği yaşandığı iddiaları üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iş birliği önerisinde bulundu.

ALGE Sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Serdar Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahildeki bazı işletmecilerin yapılan uyarılara aldırış etmediğini ifade etti.

Bu nedenle gürültü, çevre kirliliği, hizmet kalitesinde yetersizlik gibi bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığını belirten Çetin, sorumlu oldukları Boğaçayı'na kadar alanın her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olduğunu kaydetti.

Sorumluluk alanlarındaki bölümlerde kirlilik ve gürültü gibi şikayetlere ilişkin gerekli kontrollerin yapıldığını ancak yaptırım ve uygulama yetkilerinin bulunmadığını ileten Çetin, şöyle konuştu:

"Yaptırım gücü Antalya Büyükşehir Belediyesindedir. Plajlardaki şezlong sayısı ve konulacağı metrekare alanlarını da Büyükşehir Belediyesi belirliyor. Bu nedenle halka ayrılan alanlarda daralma söz konusu değil. Çöplerin temizliği de belediyenin sorumluluğundadır. Büfe denetimleri ve karavanlar konusunda da yetkimiz yok. Bu konu kent yönetimini ilgilendirmektedir. Biz sadece işletmeleri sözleşmede verilen sınırlar içinde kiraya vermekle mükellefiz. Denetim ve yaptırım için Büyükşehir Belediyesi ile bizim aramızda bir iş birliği protokolüne hazırız."