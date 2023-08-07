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        Alanyaspor, Florent Hadergjonaj ve Eren Altıntaş'ı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 18:55
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        Alanyaspor, Florent Hadergjonaj ve Eren Altıntaş'ı transfer etti
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        ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj ve Eren Altıntaş'ı renklerine bağladı.

        Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcular Hadergjonaj ve Eren Altıntaş katıldı.

        Başkan Çavuşoğlu, imza öncesi yaptığı konuşmada, 2 oyuncuyu daha kadrolarına kattıklarını söyledi.

        Hadergjonaj'ın daha önce Kasımpaşa'da oynarken kendilerine zor anlar yaşattığını aktaran Çavuşoğlu, "İnşallah Alanyaspor'da oynarken de diğer takımlara zorluklar yaşatır. Kendisi Türkiye'de takip ettiğimiz oyuncuydu. Alanyaspor'a katkı sağlayacaktır. Kişilikli ve kaliteli bir futbolcu. Kasımpaşa'da da başarılı bir performans göstermişti. Alanyaspor'a ve kendisine hayırlı olsun diliyorum." dedi.

        Çavuşoğlu, 19 yaşındaki Eren Altıntaş'ın transferine ilişkin de genç oyunculara önem verdiklerini belirtti.

        Takıma genç oyuncuları kazandırmak adına takip ettikleri oyunculardan birinin de Eskişehirspor'dan Eren Altıntaş olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Eren'in gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu gözlemliyoruz. Kendisini daha önce de takip etmiştik. Yolu Eskişehir'den buraya düştü. Burada iyi işler yapacaktır. Kendisi ve kulübümüz için hayırlı olsun." diye konuştu.

        - "Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor"

        Hadergjonaj ise şu anda kendisini çok iyi ve rahat hissettiğini kaydetti.

        Alanyaspor'u daha önce de takip ettiğini, bu sene de çok iyi bir kadrolarının olduğunu düşündüğünü anlatan Hadergjonaj, "Pozitif anlamda çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bunları yaparken de taraftarların desteği bizim için önemli. Bir şeyleri başararak, taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor. Tek mesajım onları mutlu etmek olacak." ifadesini kullandı.

        Genç oyuncu Eren Altıntaş da Alanyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Gelecek hedeflerimi burada gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Allah'ın izni ile ilk maçıma çıkıp kendimi göstermek istiyorum. Burası benim için bir hayaldi, gerçek oldu. Allah izin verirse çok çalışıp, hayallerimi gerçekleştireceğim. Yani önceliğim çalışmak, başarılı olmak." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından Kasımpaşa'dan ayrılan 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hadergjonaj ile 2 yıllık, Eskişehirspor alt yapısından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Altıntaş ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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