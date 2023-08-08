Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalyaspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.

        Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende 30 yaşındaki Assombalonga kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        İngiltere Championship ekiplerinden Watford'dan transfer edilen Assombalonga, törende yaptığı açıklamada, Antalya'da olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

        Antalya'yı şehir olarak hem kendisinin hem de ailesinin sevdiğini aktaran Assombalonga, "Bu sezon takım arkadaşlarımla, hocalarımızla birlikte takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Türkiye'de en iyi performansını sergilemek istediğini dile getiren Assombalonga, "Elimdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum." diye konuştu.

        - Asbaşkan Aytaç Altay: "Stoper ve orta sahaya da transfer yapacağız"

        Antalyaspor Asbaşkanı Aytaç Altay ise Assombalonga'nın hem teknik ekibin de hem de kendilerinin ısrarla istediği bir oyuncu olduğunu söyledi.

        Futbolcunun Antalyaspor'a hayırlı olmasını dileyen Altay, "Assombalonga'nın ardından stoper ve orta sahaya da transfer yapacağız. Sonrasında transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. Her mevkiye 2 oyuncu olacak şekilde planlama yaptık." dedi.

        Altay, futbolcuları Sinan Gümüş'e de kendisine takım bulması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

        Watford'dan önce Adana Demirspor forması da giyen Assombalonga, Akdeniz ekibi ile çıktığı 54 resmi maçta 18 gol atmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        Benzer Haberler

        Assombalonga 1+1 yıllığına Antalyaspor'da
        Assombalonga 1+1 yıllığına Antalyaspor'da
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı
        Rektör Özkan: Rahim nakliyle üremede çığır açtık, Nobellik bir iş aslında
        Rektör Özkan: Rahim nakliyle üremede çığır açtık, Nobellik bir iş aslında
        Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hed...
        Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hed...
        Antalya'nın kültürel zenginliği "Barak kilimi" turizmle buluşacak
        Antalya'nın kültürel zenginliği "Barak kilimi" turizmle buluşacak
        Antalyalı girişimci balıkçılardan aldığı kerevitleri 15 ülkeye ihraç ediyor
        Antalyalı girişimci balıkçılardan aldığı kerevitleri 15 ülkeye ihraç ediyor