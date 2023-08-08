İMO Antalya Şube Başkanı Akdoğan'dan "yapı envanteri çalışması bekletilmesin" çağrısı

ANTALYA (AA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, deprem riskine karşı kritik öneme sahip yapı envanteri çalışmalarının Antalya'da henüz yapılmadığını belirterek, çalışmaların bekletilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Konyaaltı ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen yerel yönetimlerde ve vatandaşlarda deprem hassasiyetinin kaybolduğunu söyledi.

Depremin riskli bölgeler dışında da görülebildiğini ve Antalya'yı çevreleyen bir deprem tehlikesi olduğunu hatırlatan Akdoğan, kentteki yapı envanteri tespitinin henüz yapılmadığını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan Deprem Master Planı kapsamındaki çalışmaların ise henüz sahaya yansımadığını belirten Akdoğan, "Kentsel dönüşüm, ulaşım, kimlikli bir kent oluşumu gibi bir çok çalışmanın altlığını oluşturacak yapı envanteri çalışması daha fazla bekletilmemelidir. Çalışma her ne şekilde yapılıyorsa kamuoyuyla paylaşılmalıdır." dedi.

Akdoğan, ayrıca kentteki yapıların ruhsatlarını titizlikle takip ettiklerini, yetkinliği ve mesleki yeterliliği bulunmayan mühendisler tarafından çizildiği tespit edilen proje ruhsatlarının iptali için dava açacaklarını bildirdi.

Öte yandan Akdoğan, kentte yaşanan ulaşım sorunu için kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım planlaması yapılması gerektiğini vurguladı.

Kent nüfusunun hızla arttığını dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bulvar ve caddelerdeki katlı kavşak ve yer altı yol düzenlemeleri, akıllı kavşak ve sinyalizasyon sistemleri, ana güzergahlarda zaman ayarlı otobüs ring seferleri, ihtiyaca göre metrobüs seferleri ve metro planlaması kısa ve orta vadeli çözüm yolları olabilir. Karayollarının uhdesinde olan batı çevre yolu ve kuzey çevre yolunun bir an önce tamamlanması trafiği rahatlatacaktır. Son yıllarda artan trafik sıkışıklığı, cadde ve sokakların yetersizliğini, yeni yol ve trafik sistemlerinin gerekliliğini de gündeme getirdi. Arazi kullanımını, otopark politikalarını da içeren bütünleşik bir ulaşım ana planına ve uygulamasına ihtiyaç vardır."