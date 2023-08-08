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        Büyükşehir Belediyesince özel bireylere yönelik düzenlenen yaz okulları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:11
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        Büyükşehir Belediyesince özel bireylere yönelik düzenlenen yaz okulları başladı
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        ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin verimli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz yaz okulları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açılan yaz okulları engelli bireylerin eğitimine ve sosyal gelişime katkı sağlıyor.

        Bu yıl 250 özel bireyin kayıt yaptırdığı yaz okulu programında, çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor.

        Okullarda, en çok ilgi gören branşlardan biri yüzme kursu olurken, özel bireyler görevli öğretmenlerin havuzlarda verdiği eğitimle kas ve iskelet sistemlerini güçlendiriyor.

        Kurs programlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerin de yapıldığı okullarda, özel bireyler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Şube Müdürü Fatin Iltar, yaz okullarında özel bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Iltar, yaz okulu programının tatil boyunca devam edeceğini kaydetti.

        Yaz okulu programına oğlunun katıldığını anlatan Hamire Kuzucu ise yüzme kursunu tercih ettiklerini aktardı.

        Kuzucu, oğlunun yüzme kursunda oldukça keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Oğlumda beyin felci hastalığı var. Motor becerilerini yerine getiremediği için fizik tedavi görüyor. Yaz okulunda çok eğleniyorlar, hem de yüzme bütün kaslarını çalıştırdığı için tedavisine büyük katkı sağlıyor. İhtiyacı olan herkesin bu okuldan hizmet almasını isterim." ifadelerini kullandı.

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