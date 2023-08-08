Konyaaltı ilçesinde park haline bulunan karavanlar için tahliye işlemleri başlatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince, Konyaaltı ilçesinde sahil bandı ve mahalle aralarına park edilen karavanların tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu Kararı ile ilçedeki karavanların kaldırılması için harekete geçildi.

Çalışmalarda bölgede karavan park etmenin ve bekleme yapılmasının yasak olduğu, 5 gün içerisinde kaldırılmayan araçların çekileceği yönündeki tebligatlar karavan sahiplerine ulaştırıldı.

Belirtilen süre içerisinde kaldırılmayan araçlar için Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmada, ilçedeki sahil bandı ve mahalle aralarında park halinde bulunan karavanlar çekici araçlarla kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Cem Oğuz, çevre ve kent estetiğini koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Halkın da bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Halkımızın da kurallara uymasını istiyoruz. Karavan tahliye işlemi, Antalya'nın daha temiz, düzenli ve güzel bir kent olma hedefimiz için önemli bir adım. Ayrıca, kent içinde düzeni sağlama ve trafik akışını kolaylaştırmak içinde bu çalışmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.