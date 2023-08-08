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        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kaş'ta incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:09
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        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kaş'ta incelemelerde bulundu
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        ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

        İlçenin çeşitli noktalarında ziyaretlerde bulunan Uslu'ya, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

        Uslu, ilçede yapımı devam eden hükümet konağı, emniyet müdürlüğü binaları, kültür merkezi ve sıfır atık merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada Uslu, ilçeye eser kazandırmaya devam edildiğini söyledi.

        Uslu, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle çalışıldığını belirterek, "Kaş'ta eser siyaseti, hizmet belediyeciliği örneğini görebilirsiniz. Muhalefet belediyeleri mazeret üretmekten en basit yerel hizmetleri bile sunamıyorken Kaş Belediyesi örnek belediyecilik hizmetleri sunmaya devam ediyor. Çocuk, çevre dostu, kültür, sanat belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği anlayışı için Kaş'a bakınız." ifadelerini kullandı.

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