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        Antalya'da 7 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:39
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        Antalya'da 7 firari hükümlü yakalandı
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        ANTALYA (AA) – Antalya’nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan arananlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyonlarda, kasten yaralama ve silahla havaya ateş etme, fuhşa teşvik ve aracılık etmek, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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