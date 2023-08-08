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        Antalya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:34
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        Antalya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halil İbrahim Kaşlıca'nın (38) kullandığı 07 AJF 42 plakalı motosiklet, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaşlıca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

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