Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanya'da oltaya takılan caretta carettayı tur teknesinin kaptanı kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da oltaya takılan caretta carettayı tur teknesinin kaptanı kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde oltaya takılan caretta caretta, tur teknesi kaptanı tarafından kurtarılarak denize salındı.

        İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde caretta carettanın çırpındığını gördü.

        Denize atlayan Meşe, deniz kaplumbağasını saplanan iğne ve dolanan misinadan kurtardı.

        Kaptana yardım eden tatilciler, bu anları cep telefonuyla da kaydetti. Caretta caretta daha sonra yeniden denize bırakıldı.

        Suda tahta parçasına sarılmış halde bulduğu caretta carettayı teknesine çıkardığını söyleyen kaptan Meşe, vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam

        Benzer Haberler

        Antalya'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Antalya'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da 7 firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da 7 firari hükümlü yakalandı
        Corendon Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Corendon Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kaş'ta incelemelerde bulundu
        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kaş'ta incelemelerde bulundu