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        Antalya'da cankurtaran dron Alman turisti kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:57
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        Antalya'da cankurtaran dron Alman turisti kurtardı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, "Cankuş" adlı cankurtaran dron ile kurtarıldı.

        Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığı Kiriş sahillerinde vakit geçiren 61 yaşındaki Alman Waldemar Kriwodub, denize girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Turistin kıyıya gelmekte zorlandığını ve yardım istediğini fark eden sahilde görevli cankurtaranlar, kişiyi kurtarmak için suya "Cankuş" isimli can kurtaran robotunu indirdi.

        Kıyıdan cankurtaran dron pilotu Nikola Kazar'ın kumanda yardımıyla yönettiği robot, boğulma tehlikesi geçiren turiste saniyeler içerisinde ulaşıp can simidi atarak ilk yardımda bulundu.

        Boğulmaktan kurtarılan turist, can simidine tutunarak kendisini sudan çıkarmaya gelen cankurtaranlar eşliğinde kıyıya ulaştırıldı.

        Alman turist Kriwodub, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıyı şeridindeki dubalara ulaşmak isterken aniden nefessiz kaldığını anlattı.

        O anlarda yardım istemek için bağırmaya başladığını söyleyen Kriwodub, "Saniyeler içerisinde dron bana yardıma geldi. Sonrasında cankurtaranlar geldi. Onlar olmasaydı şu anda yaşamıyor olurdum. Beni kurtardıkları için çok teşekkür ediyorum. Yaşadığım için çok mutluyum. Anlık bir şeydi. Beni saniyeler içerisinde kurtardılar." diye konuştu.

        Turistin eşi Burgardt Kriwodub da eşini suda o halde gördüğünde büyük korku yaşadığını belirterek, "Kızım ve torunumla denizde yüzerken, bir an dedemize doğru yüzelim dedik. Döndük baktık, dedemizin kafası gözükmüyordu, elleri havadaydı ve çırpınıyordu. 'Yardım' diye bağırıyordu. Ona doğru yüzerken anlık bir şekilde cankurtaran dron geldi. Çok teşekkür ediyorum. Bu kurtarma operasyonu olmasaydı, kocamı bugün kaybetmiş olurdum. Dron yukarıdan hemen onu gördü. Eğer biraz daha derine gitmiş olsaydı göremezdik." dedi.

        Cankurtaran dron pilotu Nikola Kazar ve otelde görevli cankurtaran Ozan Kaptan ise turistin çırpındığını fark ettiklerinde harekete geçtiklerini ileterek, erken müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.

        Dron pilotu Kazar, Cankuş isimli robotların ortalama 80 kilometre hız yaptığını, bir cankurtaranın 1,5 dakikada gidebildiği yere 8 ila 10 saniye gibi bir sürede ulaştığını kaydetti.

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