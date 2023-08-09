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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:45
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        31 Temmuz-6 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde 575 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

        Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 84 araç sürücüsü ve 161 yolcu olmak üzere toplamda 245 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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