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        Antalya'da alageyik yavru sayısında geçen yıllara göre artış gözlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:03
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        Antalya'da alageyik yavru sayısında geçen yıllara göre artış gözlendi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiklerin yavru sayısında bu yıl artış yaşandığı belirtildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kurulan Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde alageyiklere yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

        Türkiye'de alageyiğin doğal ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olan sahadaki üretim yerinde bu yılki yavru sayısının 41'e ulaştığı kaydedildi.

        Geçen yılki yavru sayısının ise 34 olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu yıl sağlıklı doğumlarla alageyik sayısı 203'e yükseldi. Türün devamlılığı ve korunması amacıyla üretim istasyonundan erişkin dişi ve erkek bireylerden bölgedeki başka yaşam alanlarına nakil yapılması planlanıyor." denildi.

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