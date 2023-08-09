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        Alanya'da müzisyen yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:52
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        Alanya'da müzisyen yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 yaşındaki müzisyen Ahmet Kuram, yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı.

        Müzisyen Ahmet Kuram, Dinek Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre yükseklikte Yassıtepe mevkisindeki pistte tandem (ikili) uçuşu yaptı.

        Kuram, havada bir süre saksafon çalarken aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

        Bir süre havada kalan Kuram, Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

        Türk müziği devlet konservatuarı mezunu Kuram, gazetecilere, 8 yıldır saksafon çaldığını belirterek, "Uzun zamandır hayalimdi. Ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istedim ve ilk kez uçuş yaptım. Yükseklik korkumu da böylece yendim. Bundan sonra daha farklı ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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