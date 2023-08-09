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        Antalya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:00
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        Antalya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Nuri Toksöz idaresindeki 07 ASU 891 plakalı motosiklet ile S.Ö.E'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Toksöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Bu arada Toksöz'ün CHP Gazipaşa İlçe Kongresi'nde oy kullanmaya giderken hayatını kaybetmesi üzerine kongre ertelendi.​​​​​​​

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