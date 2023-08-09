Antalya'da 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 9 kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla ticaretini yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Alanya ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 131 bin sentetik hap, il merkezinde narkotik dedektör köpeği Çaki ile yapılan aramalarda ise 9 kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda, 4 silah, 4 şarjör, 45 dolu fişek ele geçirildi, yüklü miktarda paraya da el konuldu.