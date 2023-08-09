Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da Gyrocopter ile havadan trafik ve ormanlık alan denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Gyrocopter ile havadan trafik ve ormanlık alan denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, trafikte ve ormanlık alanlarda Gyrocopter ile havadan denetim yaptığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın Filo Komutanlığından gelen özel maksatlı Gyrocopter ile yollarda havadan trafik denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, yeni açılan Antalya-Konya devlet yolu (D-687) başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı turizm bölgelerinin kontrol edildiği, emniyet kemeri, cep telefonu, hatalı sollama, şerit ihlali, ana yol üzerinde hatalı parklar ve agresif sürücülerin Gyrocopter'de bulunan gelişmiş kamera sistemiyle havadan belirlenerek denetim noktalarında bulunan trafik jandarması ekiplerine bildirildiği ifade edildi.

        Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 25 sürücüye idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

        - Ormanlık alanlar da denetlendi

        Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve önleyici tedbirler kapsamında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde ormanlık alanlarda Asayiş ve Komando timlerinin yaya ve motorlu olarak 7 gün 24 saat esasına göre devriye faaliyetleri icra ettiği belirtildi.

        Gyrocopter ile de yangın olaylarına karşı ormanlık alanların havadan denetim ve kontrollerinin yapıldığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında icra edilen havadan ve karadan kontrol faaliyetlerinin düzenli ve aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Antalya'da 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Burdur kampını tamamladı
        Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Burdur kampını tamamladı
        Antalya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü...
        Antalya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü...
        Alanya'da müzisyen yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı
        Alanya'da müzisyen yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı
        Antalya'da alageyik yavru sayısında geçen yıllara göre artış gözlendi
        Antalya'da alageyik yavru sayısında geçen yıllara göre artış gözlendi
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı