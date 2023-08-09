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        Antalya'da Pil Fabrikası yeniden şehre kazandırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:34
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        Antalya'da Pil Fabrikası yeniden şehre kazandırılıyor
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        ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından eski Antalya Pil Fabrikası'nın yeniden şehrin hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmalar başladı.

        Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli pil ve bataryaları üretmek amacıyla 1974’te kurulan ve daha sonra 1998’te kapatılan Antalya Pil Fabrikası’nın atıl durumdaki binaları ve yeşil alanları, kültür, sanat, spor ve eğitim tesisleri ile Millet Bahçesi olarak hizmet verecek.

        Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pil Fabrikası’nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda 132 bin metrekare arazi üzerinde yer alan Antalya Pil Fabrikası'nın Kepez Belediyesine tahsis edildiğini belirtti.

        Dokuma Fabrikası'nın binalarını, müze, kütüphane, sanat galerisi ve bilim merkezi gibi tesislere, arazisini de yeşil alana dönüştürdüklerini hatırlatan Tütüncü, "Burada aynı şekilde pil fabrikasının binaları, eğitim, spor, kültür ve müze tesislerine, yeşil alanları da Millet Bahçesi haline getireceğiz. Fabrikanın lokal binası kütüphaneye dönüştürüyoruz. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra 870 metrekare kullanım alanı olan binanın kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları başladı. Kepez Belediyemizin 22. kütüphanesi olan Pil Fabrikası Kütüphanesi’nin yapımının bu yılın son çeyreğinde tamamlayarak, hizmete açılmayı planlanıyoruz." dedi.

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