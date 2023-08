Alanyaspor'un hedefi iyi ve zevk veren futbol oynamak

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, futbolseverlerin takip etmek istediği, maçlarını izlemekten zevk aldığı bir Alanyaspor'u sahada göstermek istediklerini söyledi.

Erdoğan, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya, Erzurum ve Hollanda'da 3 etaplı kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Bu süreçte toplam 45 antrenman ve 6 hazırlık maçı yaptıkları dile getiren Erdoğan, "Geçen sene ile kıyasladığımız zaman takımın neredeyse yüzde 60-70'i değişti. Yeni bir yapılanmaya gittik. Burada genç oyunculara yatırım yaptık ve geçen yılki gibi sıkıntı yaşamamak için daha kaliteli bir kadro kurmaya uğraştık." dedi.

Transferin büyük bölümünü bitirdiklerini ancak iki veya üç oyuncu daha alabileceklerini belirten Erdoğan, "Nokta transfer yapmak istiyoruz. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Oyuncu almak için transfer yapmayacağız. Bize katkı sağlayacak oyuncular almak istiyoruz." diye konuştu.

- "Kendimize inanıyor ve güveniyoruz"

Ömer Erdoğan, ciddi bir sakatlık sıkıntısı yaşamadan güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Ligin gelecek hafta başlayacağını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her maçın, her golün, her puanın çok önemli olduğu bir lige başlıyoruz. Zorlu bir rakiple başlıyoruz. Başakşehir, ligimizin son yıllarda özellikle üst sıralarını zorlayan ve geçen sene Avrupa'da elde ettiği başarılarla çok iyi bir rakip. Büyük oranda takımlarını da korudular. Hatta üzerine çok ciddi transferler yaptılar. Ama biz de kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız."

Ligin ilk maçında taraftarın desteğine çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, güzel bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti. Erdoğan, son günleri taktik ağırlıklı geçirdiklerini aktardı.

- "Kendi oyun planımız olacak"

Alanyaspor olarak her zaman kendi oyun planları olacağını ancak rakip takıma göre değişiklikler yapılabileceğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık günümüzde teknolojilerden faydalanılıyor. Rakiplerin analizini yaparken, güçlü ve eksik yönü belirliyor, zaman zaman taktiği ve oyuncu tercihini değiştirebiliyorsunuz. Ama bizim özellikle kendi oyun planımız olacak. Ona yönelik zaten kamp boyunca çok çaba gösterdik. Oyuncularımız da bu konuda bize iyi geri bildirim verdi. Genel anlamda top bizdeyken, bir oyunumuz olacak, top rakipteyken, rakibi agresif bir şekilde savunan, kalemizden uzak bir şekilde savunmaya çalışan, bir oyun anlayışımız olacak."

Oyuncularına sahada keyif almalarını, öz güvenli ve cesur bir şekilde oynamalarını önerdiğini aktaran Erdoğan, bunu yaptıklarında istenen skorun rahatlıkla elde edilebileceğini ifade etti.

Teknik direktör Erdoğan, takımın hedefine ilişkin soru üzerine "Futbolseverlerin takip etmek istediği, maçlarını izlemekten zevk aldığı bir Alanyaspor'u geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sahada göstermek istiyoruz. Bu süreçte tamamen kendi takımıma konsantre oldum. Kendi takımımı nereye getirebilirim, bunun hesabını yapıyorum." diye konuştu.