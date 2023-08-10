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        AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'den "yerel seçim" açıklaması:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:08
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        AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'den "yerel seçim" açıklaması:
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        ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yerel seçimlerde büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine talip olduklarını belirterek, vatandaşların taleplerine duyarsız kalmadan en güçlü adaylarla seçime gideceklerini bildirdi.

        Çetin, yönetim kurulu üyeleri Ali Bulut ve Fahrettin Kayan ile Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Ziyarette yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Çetin, mayısta yapılan genel seçimlerin ardından gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Her zaman seçime hazır bir parti olduklarını dile getiren Çetin, 21 yıldır vatandaşın teveccühünü alarak iktidarda kalan bir parti olduklarını belirtti. Daima hizmet üreten, vatandaşın karşısına projelerle çıkan ve bugüne kadar verdiği her sözü yerine getiren bir iktidarın mensubu olduklarını vurgulayan Çetin, vatandaşı dinleyerek seçim stratejilerini belirlediklerini kaydetti.

        Seçimde büyükşehir belediyesi ile 19 ilçenin tamamını alarak önemli bir zafere imza atmak istediklerini aktaran Çetin, şunları söyledi:

        "Tabanı dinleyerek, mahalle mahalle, ilçe ilçe ihtiyaçları değerlendirerek, partimizin misyonuna uygun vizyon sahibi adaylarla seçime gideceğiz. Şu anda sahada çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla bir aradayız, talepleri neler, mevcut belediyelerden ihtiyaçlarına cevap alabilmişler mi, nasıl bir aday görmek istiyorlar, bunları değerlendiriyoruz. İddialıyız, büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine talibiz, kazanmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşların taleplerine duyarsız kalmadan en güçlü adaylarla seçime gideceğiz."

        İlçe teşkilatlarında ciddi değişimler yaşanacağını ifade eden Çetin, aday olmak isteyenlerin görevinden ayrılacağını ve bazı teşkilatlarda bayrak değişimlerinin yaşanacağını bildirdi.

        - "Büyükşehirde kaybolan yılları telafi etmek istiyoruz"

        Ali Çetin, gerek AK Parti'de gerekse muhalefetteki mevcut belediye başkanlarının eksilerini ve artılarını da analiz ettiklerini kaydetti.

        İlçelerde yapılması gereken projeleri de şimdiden not ettiklerini anlatan Çetin, seçim sürecinde bunların vaat olarak vatandaşa aktarılacağını ve seçimden sonra da hayata geçirileceğini vurguladı.

        Büyükşehir belediyesi için de vatandaşın değişim istediğine işaret eden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "4,5 yıldır yapılanlar ya da yapılmayanlar ortada. Yaptığımız hizmetlerin üstüne yenisi konulamadı. Ulaşım başta olmak üzere her alanda sorun var. Tertemiz bıraktığımız Konyaaltı Sahili'ne bile sahip çıkılamadı. Sorunlara kulak tıkayan bir büyükşehir belediyesi var. Vatandaşta da bir pişmanlık var, sahada bunu net bir şekilde gözlemliyoruz, 'Keşke oy vermeseydim' diyenleri duyuyoruz. Seçimde vatandaşın desteğini alıp, kaybolan yılları telafi etmek istiyoruz."

        Antalya'nın dünyaca tanınan bir kent olduğunu vurgulayan Çetin, kenti geleceğe taşıyacak mega projelere ihtiyaç olduğunu, bunu da "AK kadroların" yapabileceğini ifade etti.

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