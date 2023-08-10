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        Antalya'da turistler sıcak havada havuza atılan buzlarla serinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:09
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        Antalya'da turistler sıcak havada havuza atılan buzlarla serinledi
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        ANTALYA (AA) - Sıcak havanın etkili olduğu Antalya'daki bir otelde yerli ve yabancı turistleri serinletmek için havuzlara kalıp halinde buzlar bırakıldı.

        Geçen ay sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklık değerlerinin 44,5 dereceye kadar yükseldiği kentte, ağustos ayına girilmesiyle nem oranı da arttı.

        Sıcaklıkların ve yüzde 85'lere ulaşan nem oranlarının bunaltıcı etkisini sürdürdüğü turizm kentinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ederken otel yönetimleri ise misafirlerini serinletmenin yollarını arıyor.

        Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Megasaray Club Belek yönetimi, sıcaklarla baş etmenin çözümünü tatilcilerin vakit geçirdiği havuza kalıplar halinde buz atarak buldu.

        Etkinlikte, sıcaktan bunalan turistler için önceden hazırlanan çeşitli büyüklüklerdeki kalıp buzlar havuza bırakıldı.

        Havuzda ve çevresinde toplanan kalabalıkla birlikte renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, tatilciler buz kalıplarıyla doyasıya eğlenirken, bir yandan da serinledi.

        Otelde görevli dansçıların özel şovlar yaptığı, köpük partisi ve DJ performansının da yer aldığı etkinlikte misafirlere, havuzda ve çevresinde oluşturulan alanlarda buzlu meyve ve içecek servisi yapıldı.

        Sıcak havada serinlemenin tadını çıkaran turistler, en uzun buzda oturma yarışması gibi çeşitli etkinliklerde keyifli vakit geçirdi.

        - "Serinlememize yardımcı oldu"

        Etkinliğe katılan Alman turist Nico Bohlaender, oldukça keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Buz partisi çok güzeldi. Almanya'da yaşadığımız yerde hava 15 derece, burada ise hava mükemmel. Sıcak havada buzun üstüne oturmak, buzda serinlemek harikaydı." diye konuştu.

        Gurbetçi Yılmaz Şanlı, Almanya'nın başkenti Berlin'den Antalya'ya tatile geldiğini anlattı.

        Kentin oldukça sıcak olduğunu dile getiren Şanlı, "Hava, deniz, havuz çok sıcak. Otelimiz havuza bugün buz attı. Çok keyifliydi. Bu sıcak havada çok iyi geldi. Serinlememize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

        Turist İnna Orlova, Antalya'nın sıcak ve nemli havasına karşı serinlemenin en eğlenceli yolunun bulunduğunu, buz kalıplarının sıcağın etkisini azalttığını söyledi.

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