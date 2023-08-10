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        Deprem bölgesinde görev yapan UMKE görevlisi yaşadıklarını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:15
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        Deprem bölgesinde görev yapan UMKE görevlisi yaşadıklarını anlattı
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        ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan Alanya'daki sağlık personeli, yaşadıklarını anlattı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyathane hemşireliği yapan UMKE gönüllüsü Hakan Ünal, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin şimdiye kadar gördüğü en büyük afetlerden biri olduğunu söyledi.

        Daha önce UMKE üyesi olarak 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı Oğulpınar Üst Karakolu'nda görev aldığını anlatan Ünal, "Ülke olarak 6 Şubat'ta çok büyük bir depremle uyandık. 11 ilimizi etkileyen bu doğal afette, UMKE olarak ilk giden ekip içinde yer aldım. Çok büyük bir can pazarı vardı. Artçı depremler devam ediyordu. Biz de UMKE olarak kırmızı alan oluşturup acil hastalara ilk müdahaleyi yaptık. Kaç kişinin canını kurtarabiliriz onun mücadelesini verdik. İnsanların yaşadıkları acı ve kaybettiğimiz canları görünce dinlenmeyi dahi hiç düşünmedik. Her kurtardığımız canda yeniden mucizelere tanıklık ettik. Bu bizim orada tutunduğumuz tek daldı." ifadelerini kullandı.

        Ünal, deprem bölgesi dönüşü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettiğini, bir süre sonra da Suriye'deki Azez Vatan Hastanesi'nde görev yaptığını dile getirdi.

        Türk bayrağının dalgalandığı her yerin kendileri için vatan olduğunu anlatan Ünal, "Sağlık Bakanlığının bir ferdi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bizi görevlendirdiği her yerde olmaya, canlar kurtarmaya, vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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