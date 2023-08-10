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        Kepez'de kadınlar için el emeği çarşısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:15
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        Kepez'de kadınlar için el emeği çarşısı
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        ANTALYA (AA) - El becerilerini ekonomik değere dönüştürmek isteyen kadınlar için daha önce Dokumapark'ta el emeği çarşısı açan Kepez Belediyesi, ikinci çarşıyı Kepez Kent Meydanı'nda oluşturacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Kepez Meslek Kursları(AKMEK) ile binlerce hanıma meslek ve sanat eğitimi sunan belediye, ilçede kadın kooperatiflerinin kurulmasına da destek veriyor.

        Kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir çarşı projesini daha önce Dokumapark'taki Sanat Sokağı'nda hayata geçiren belediye, ikinci çarşıyı da Kepez Kent Meydanı'nda açıyor.

        Yedi satış standı bulunan çarşı, AKMEK kursiyerleri ile kadın kooperatiflerinin kullanımına tahsis edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına yönelik bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Kadınların yaptığı ürünleri Türkiye'nin değişik pazarlarında satabilmelerini sağladıklarını ifade eden Tütüncü, Antalya'da da bir çarşı kurduklarını belirtti. Talebin yoğun olması üzerine ikinci çarşıyı Kepez Kent Meydanı'nda oluşturduklarını aktaran Tütüncü, "Hanımefendiler, bu çarşımızda ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

        Tütüncü, çarşının ileriki günlerde hizmete açılacağını bildirdi.

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