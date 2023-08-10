Alanya'da tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.
Payallar Mahallesi'nde H.Y. (25) ile iş arkadaşı Z.S.F.(19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S.F, belinden çıkardığı bıçakça H.Y'yi sırtından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.