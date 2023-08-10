Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakanlar Kacır ve Bak Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı (1)

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlar Kacır ve Bak Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı (1)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ay’a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz." dedi

        Antalya Saklıkent'te TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde (TUG) düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Kacır'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.

        Bakanlar Kacır ve Bak, açılan stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, tören alanına getirilen yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Kacır, etkinliğin açılış töreninde, gençlerin uzaya ilgisini artırmak amacıyla 1998 yılından bu yana gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

        Dört gün sürecek etkinlikte gökyüzü gözlemleri, seminerler, atölye çalışmaları, bilgi yarışmaları gibi çok özel faaliyetleri gök bilim sevdalıları ile birlikte yaşayacaklarını ifade eden Kacır, Türkiye’nin en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskopların bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) yerleşkesini de gezeceklerini söyledi.

        Kacır gün içinde, özel filtreli teleskoplarla güneş gözlemleri, geceleri ise ışık kirliliğinin çok düşük düzeyde olduğu Saklıkent'te Vega, Polaris, Mizar ve Antares yıldızlarını, Andromeda galaksisini, Ülker ve Herkül yıldız kümelerini, Jüpiter, Neptün, Satürn ve Uranüs gezegenlerini, Ay ile çok sayıda gök cismini gözlemleyeceklerini dile getirdi.

        - 81 ilden 12 bin 500 başvuru

        Etkinliğe bu yıl 81 ilden 12 bin 500 başvuru yapıldığını, kura ile bin kişinin seçildiğini aktaran Kacır, şöyle konuştu:

        "Uzay teknolojilerini havacılıktan bağımsız düşünemeyiz. Son 100 yılda da havacılık alanında büyük vizyoner projelerin önüne takoz konduğunu, hazin bir son ile üzerinin örtülmeye çalışıldığını görmekteyiz. Benzer bir tabloyu uzay çalışmalarında da görmekteyiz. 1960’lı yıllarda hızlanan uzay çalışmalarını uzun yıllar sadece izlemekle kaldık. Ülkemizde önemli bir kapasite oluşturamadık. Fakat son 20 yılda uzay alanında yaptığımız atılım ile birlikte bugün ülkemiz ihtiyaç duyduğu uyduları milli kabiliyetler ile üretebilme imkanına sahip. Çünkü yerli ve milli bir atılım yapılacağı zaman, olmazsa olmazlardan biri 'güçlü bir siyasi irade'."

        Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, nisan ayında yörüngesine yerleştiğini ve şu an görevini başarıyla icra ettiğini anlatan Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili üretim süreçlerini tamamladıklarını, test süreçlerinin ise yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        - "Artık uzay sadece birkaç ülkenin oyun sahası değil"

        Kacır, TÜRKSAT 6A tamamlanarak yörüngesine yerleştiğinde, Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Tüm bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle birlikte, yıllardır ortaya koyduğu siyasi irade ve Türkiye'ye çizdiği vizyon sayesindedir. Şimdi biz uzay alanındaki yetkinliklerimizi çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Uzay çalışmalarının maliyetlerinin düşmesi ile önümüzde de büyük bir fırsat penceresi mevcut. Artık uzay sadece birkaç ülkenin oyun sahası değil. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken daha gür bir şekilde 'uzayda biz de varız' diyoruz. Türkiye Uzay Ajansının kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile uzaya dair gelecek vizyonumuzu ortaya koyduk ve bu vizyonu hayata geçirecek kurumsal yapıyı oluşturduk. Milli Uzay Programı'mız kapsamında, uluslararası uzay istasyonuna gidecek olan ilk Türk uzay yolcumuzun eğitim süreci devam ediyor, inşallah birkaç ay sonra uzaya uğurlayacağız. Programın bir diğer önemli hedefi ise Ay Misyonu. Ay'a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz. Bu kapsamda kullanılması planlanan uzay aracımızın görev tasarım ve ön tasarım çalışmalarını tamamladık, kritik tasarım aşamasına devam ediyoruz. Bu uzay aracının en kritik bileşeni olan roket motorlarını da yerli ve milli olarak üretiyoruz. Öte yandan, fırlatma yapılabilecek bir uzay limanına sahip olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece uzaya bağımsız erişim yeteneğimiz için önemli bir adım atmış olacağız. Kendi mikro uydularımızı üretecek, nesnelerin interneti gibi gelişen uygulamalarda yetkinliğimizi artıracağız."

        Bakan Kacır, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri uzay teknolojilerinin, 2030 yılında 1 trilyon dolara ulaşması beklenen küresel uzay endüstrisinde ülkemizin rekabet gücünü daha da üst seviyeye taşıyacağının altını çizerek, "Son 20 yılda elde ettiğimiz bu kazanımlar, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun neticeleridir. Bu vizyon ile sistematik ve kararlı bir şekilde insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        (Sürecek)

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
        Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Antalya'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu
        Antalya'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu
        FLAŞ
        FLAŞ
        Alanya'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı
        Alanya'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı
        FLAŞ
        FLAŞ