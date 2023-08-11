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        Alanya'da ünlü Rus ses sanatçısı Seryabkina sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:31
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        Alanya'da ünlü Rus ses sanatçısı Seryabkina sahne aldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya'nın ünlü pop rock grupları arasında yer alan Serebro'nun eski solistlerinden Olga Seryabkina sanatseverlerle buluştu.

        2007 yılında Rusya'yı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden ve 3'üncü olan Serebro grubunun eski solistlerinden Seryabkina, Kirman Arycanda Otel'in Event Area amfi tiyatrosunda sahne aldı.

        Konseri çoğunluğunu Alman, Rus, İngiliz tatilcilerden oluşan yaklaşık 500 müziksever izledi.

        Seryabkina'nın performansı karşısında sanatseverler, dans ederek eğlendi.

        Sanatçı, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.

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