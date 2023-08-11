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        Antalya'da 2 köpeğin kediyi öldürmesi kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:23
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        Antalya'da 2 köpeğin kediyi öldürmesi kameraya yansıdı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir ailenin evinde beslediği kedi, 2 köpeğin saldırısı sonucu öldü.

        Yukarı Kocayatak Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Çelen ailesi, sahibi oldukları kediyi eve dönmemesi üzerine aramaya başladı.

        Sitenin güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde ise kedinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlaşıldı.

        - "Kedimiz evin balkonundan dışarı çıkar geri gelirdi"

        Kedinin sahibi Caner Çelen, gazetecilere, sahipsiz köpeklerin büyük sorun olduğunu söyledi.

        Saldırganlığından şikayetçi oldukları sahipsiz köpeklerin sitelerinden belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldüğünü ancak kendisine hayvansever diyen bazı kişilerin bu köpekleri geri getirdiğini ifade eden Çelen, köpeklerin saldırısı sonucu kedilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

        Çelen, "Bizim British Shorthair cins kedimiz sürekli evde dururdu. Biz apartmanın giriş katında oturduğumuz için bazen balkondan dışarıya çıkar evin önünde biraz durduktan sonra tekrar geri eve girerdi. Olayın olduğu gün kedimiz birden kayboldu, gece de eve gelmedi. Aradık ama bulamadık. Sitenin güvenlik kameralarını incelediğimizde 2 köpeğin kedimizi kovalayıp yakaladıktan sonra boğarak öldürdüğünü gördük." dedi.

        - "Çocuklara da saldırabilirler"

        İsmi Maya olan kedilerinin emzirdiği bir aylık yavrularının da zor durumda kaldığını aktaran Çelen, "Sitedeki başıboş köpekler aynı şeyi buradaki çocuklarımıza da yapabilirler. Köpeklerden biri bizim çocuğumuzu da kovalamıştı, Allah'tan biz yanındaydık." ifadesini kullandı.

        - Saldırı kamerada

        Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sahipsiz 2 köpeğin kediyi bir süre kovalaması, kaçmak için mücadele eden kedinin saldırıya uğraması yer alıyor.

        Bu arada ailenin Serik Belediyesine başvurusu üzerine görüntülerde tasmalı olduğu görülen köpeğin sahipli olup olmadığı araştırılıyor.

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