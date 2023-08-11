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        Antalya'da araç içerisinde av tüfeği ile vurulduğunu iddia eden kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:30
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        Antalya'da araç içerisinde av tüfeği ile vurulduğunu iddia eden kişi yaralandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde aracında av tüfeği ile vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yaşar Uçar Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin önünde duran 07 YPR 74 plakalı otomobilin sürücüsü O.K. omzundan vurulduğunu belirterek, ambulans çağırılmasını istedi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        O.K'nin verdiği ilk ifadede otomobili ile seyir halindeyken araç içerisinde bulunan av tüfeğinin birden ateş alması sonucu omzundan vurulduğunu öne sürdüğü belirtildi.

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