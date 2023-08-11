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        Bakan Kacır, Antalya Teknokent'te gençlerle buluştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:33
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        Bakan Kacır, Antalya Teknokent'te gençlerle buluştu:
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        ANTALYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2000'li yılların başında Türkiye'de AR-GE harcamalarının çok az olduğunu belirterek, "Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı çok hızlı yükseldi. 2000'li yılların başında 30 binlerdeyken şimdi 222 binlere çıktı. AR-GE merkezlerini, tasarım merkezlerini kurduk, büyüttük." dedi.

        Bakan Kacır, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bulunan Antalya Teknokent'i ziyaret ederek, Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz'dan Teknoloji Vadisi, AR-GE ve ÜR-GE alanı, Şehir Kuluçkası ve Tarım Teknokent'i projeleri hakkında bilgi aldı.

        Kacır, aynı binada faaliyetlerini sürdüren TUSAŞ Milli Muharip Uçağı AR-GE Tasarım Merkezini de ziyaret etti.

        Gençlerle bir araya geldiği buluşmada konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda, yani yüksek teknoloji üretimi, kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilme ve rekabetli şekilde dünyaya ihraç edebilme yolculuğunda, teknokentlerin çok özel bir yeri olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin son 20 yılda dev bir AR-GE ekosistemi kurduğunu ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

        "Bu ekosistemin merkezinde de aslında teknoparklar var. Üniversite öğrencisiyken 2000'li yılların başında, Türkiye'deki bütün Teknoparkları gezmiştim. Bu hakikat. Ama tabi bugün zihnimizde canlandığı kadar zor olmamıştı. Çünkü Türkiye'de zaten teknoparkların sayısı 3-4 taneydi. Şimdi 96 teknoparkımız var. Bunların çok büyük bir kısmı faal olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. 30 binden fazla Türkiye'de sizlerin çalıştığı şirketler gibi teknokentlerde AR-GE ve inovasyon yapan şirketimiz var. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı çok hızlı yükseldi. 2000'li yılların başında 30 binlerdeyken şimdi 222 binlere çıktı. AR-GE merkezlerini, tasarım merkezlerini kurduk, büyüttük. Türkiye'de özel sektörün bin 500'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var. Nihayetinde büyük bir AR-GE ve inovasyon altyapısı, AR-GE ve inovasyon ağı, ekosistemini hep birlikte kurmuş olduk. Bu tabii hükümetin bu alana önem vermesiyle oldu. Yani bu alana sunduğumuz teşvikler, özel sektörde AR-GE kavramının sahiplenilmesini sağladı."

        Bakan Kacır, 2000'li yılların başında Türkiye'de AR-GE harcamalarının çok az olduğunu belirterek, "Milli gelirimizden AR-GE'ye ayırdığımız pay binde beş seviyesindeydi. Milli gelirimizin bugünkü seviyesinin çok daha altında olduğunu da düşünürsek o binde beş seviyeleri, yüzde 1,4'lere çıkarmanın aslında toplam AR-GE harcamalarını 9-10 katına çıkarmak olduğunu da fark etmemiz mümkündür. Dolayısıyla büyük bir AR-GE atılımı aslında son 20 yılda yapıldı. İşte bizim büyük gururla ziyaret ettiğimiz bu teknoparklardaki şirketlerin her birinin anlattığı başarı hikayeleri aslında bu atılımın birer bileşeni. Hem çalışanlarımıza yönelik hem şirketlerimize yönelik pek çok teşviki Teknopark'ta sunmaya gayret ediyoruz. Ve inşallah bu sistemi daha da büyütmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Kacır, vizyonlarının bu AR-GE atılımını sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de değil daha yaygın bir şekilde ortaya koymak olduğunu kaydetti.

        Konuşmanın ardından buluşma basına kapalı olarak devam etti.

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