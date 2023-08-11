Antalya'da evde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'nde N.B'nin (32) evinde D.A. ile S.M. arasında bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti.

Sağlık ekibi, evde bulunan yaralı D.A'yı (30) tedavisi için hastaneye kaldırdı.

Çamaşır makinesi tamircisi olduğu iddia edilen S.M. ise kavga sonrası olay yerinden ayrıldı.

Üzerinde kan lekeleri bulunan N.B'nin polise, eski erkek arkadaşının evine geldiğini ve çamaşır makinesi tamircisini kıskandığı için aralarında kavga çıktığını, kavgada D.A. ve S.M'nin yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.