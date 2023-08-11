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        Bakan Kacır, Antalya OSB'de fabrikaları ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:54
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        Bakan Kacır, Antalya OSB'de fabrikaları ziyaret etti
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        ANTALYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikaya ziyarette bulundu.

        Antalya OSB istişare toplantısının ardından Bakan Kacır, güneş paneli üreten CW Enerji'yi ziyaret etti.

        Firma yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Kacır, fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördü.

        Kacır, daha sonra dondurma makinesi üretimi yapan Kristal Endüstriyel'de incelemelerde bulundu.

        Bakan Kacır, fabrika ziyaretlerinin ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığına basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyaretlere, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

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