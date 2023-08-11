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        Antalya'da hava sıcaklığı 2 ila 6 derece artacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:10
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        Antalya'da hava sıcaklığı 2 ila 6 derece artacak
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece civarında artması bekleniyor.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos Pazar günü etkisini artıracağı ve gelecek hafta devam edeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının Antalya ve çevrelerinde 2 ila 4, yer yer 4 ila 6 derece civarında artması, il merkezindeki en yüksek hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

        Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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