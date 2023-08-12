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        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:49
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        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan caretta carettalar, Akdeniz'in mavi sularına kavuştu.

        Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.

        Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan yuvadan çıkan 6 caretta caretta yavrusu, denize ulaştı. Yuvalardan çıkamayan bazı yavrular da görevlilerin yardımıyla mavi sularla buluştu.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, görevlendirdikleri personelin gönüllülerle birlikte deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını koruma altına aldığını belirterek, Çıralı'nın son yıllarda bu özelliği ile ön plana çıktığını kaydetti.

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