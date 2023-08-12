Antalya'da yaralı kerkenez ile iki baykuş tedavi edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da kerkenez ile iki baykuş tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Serik ilçesinde yaralı olarak bulunan kerkenez, Antalya Doğal Yaşam Parkı’nın klinik bölümünde tedavi altına alındı.

Tedavisi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanan kerkenez, doğaya salındı.

Ayrıca, bir süredir yaşam parkında tedavi altında olan iki alaca baykuş da gece saatlerinde doğayla buluşturuldu.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, tedavisinin ardından salınan kerkenez kuşunun başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirdiğini aktararak "Güzel bir uçuşla doğal yaşam alanında özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Parkımız ormanlık bir alanda ve bu kuşların yaşam alanında olduğu için bu bölgede salmayı uygun gördük." ifadesini kullandı.

Arsun, yaşam parkında iki ebabil kuşunun tedavi ve rehabilitasyonunun devam ettiğini kaydetti.